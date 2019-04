Две чехкини на полуфиналите в Истанбул

Хърватката Петра Мартич се класира за полуфиналите на турнира по тенис на червени кортове от сериите "Интернешънъл" на УТА в Истанбул (Турция) с награден фонд 250 хиляди долара.

Шестата в схемата Мартич надигра французойката Кристина Младенович със 7:6 (4), 4:6, 7:6 (2) след 3 часа и 19 минути игра. За място на финала Мартич ще спори с рускинята Маргарита Гаспарян, която се наложи над сънародничката си Вероника Кудерметова със 7:5, 6:4.

