Виктория Азаренка приключи участието си в Щутгарт

Бившата номер 1 в света при жените Виктория Азаренка отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис на червени кортове в зала в германския град Щутгарт с награден фонд 886077 долара.

Състезателката от Беларус не успя да завърши мача срещу естонката Анет Контавейт и се отказа в третия сет поради контузия. Азаренка спечели първия сет със 7:5, но загуби втория с 5:7.

В третия сет осмата в схемата естонка поведе с 3:0 и при този резултат Азаренка се отказа от по-нататъшно участие след повече от два часа игра.

