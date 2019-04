Баскетбол ЦСКА (Москва) за осми пореден път се класира за финалната четворка на Евролигата 27 април 2019 | 10:15 0



копирано

ЦСКА (Москва) победи Баскония с 92:83 като гост и за осма поредна година се класира за финалната четворка в баскетболната Евролига за мъже.



Руският отбор спечели четвъртфиналната серия с 3:1 победи. Французинът Нандо де Коло бе най-резултатен за ЦСКА с 27 точки. За Баскония се отличи Венсан Поарие с 21 точки. От 2003 година насам ЦСКА (Москва) е пропуснал само веднъж участие във Файнъл фор. На полуфиналите тази година московчани ще срещнат шампиона Реал Мадрид. .@cskabasket advances to its 16th Final Four in 17 years by rallying from behind to down host KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz 83-92 in Game 4 to win their playoff series 1-3



Highlights... pic.twitter.com/mNeUAVam4Y — EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2019 Другият участник във Финалната четворка Фенербахче очаква своя съперник за полуфиналите, който ще бъде излъчен от сблъсъка между Барселона и Анадолу Ефес. Каталунците спечелиха четвъртия мач от серията с 82:72 и победителят ще бъде определен след пети мач на 1 май в Истанбул.



Барселона успя да се съвземе след тежката загуба с 68:102 в третия мач преди два дни и отговори със силна игра, която остави отбора в серията. Кайл Киърик се отличи с 19 точки, а Анте Томич добави 13 точки за успеха на каталунците. Шейн Ларкин бе най-резултатен за Ефес с 20 точки. .@FCBbasket survives a do-or-die situation by downing Anadolu Efes Istanbul 82-72 at home in Game 4 of their best-of-five series!



Highlights... pic.twitter.com/a9ZN18Z15c — EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2019 Финалната четворка в Евролигата ще се проведе на 17-19 май във Витория-Гастейс.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 270

1