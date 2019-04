Голдън Стейт спечели серията срещу Клипърс, Дюрант блести с 50 точки

Голдън Стейт спечели плейофа срещу Лос Анджелис Клипърс с 4:2 победи след успех със 129:110 в шестия мач от серията в Западната конференция на НБА.



Кевин Дюрант изведе Уориърс до успеха, реализирайки рекордните си за плейофен мач 50 точки. Дюрант вкара 38 точки през първото полувреме, с което изравни рекорд на Чарлз Баркли за най-много точки през първото полувреме на плейоф в НБА. Баркли вкара 38 от общо 56-те си точки за победа на Финикс преди 25 години.Стеф Къри се отличи с 24 точки, а Дреймънд Грийн записа трипъл-дабъл с 16 точки, 14 борби и 10 асистенции за Голдън Стейт. Данило Галинари бе най-резултатен за Клипърс с 29 точки.

