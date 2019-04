Нювил поведе на рали Аржентина след завъртане на Танак (видео)

Лидерът в класирането на Световния рали шампионат (WRC) Тиери Нювил пое водачеството и на рали Аржентина. Пилотът на Hyundai се възползва от завъртането на предишния лидер От Танак с Toyota, за да излезе начело.

В петъчните етапи на състезанието екипажите на Toyota изглеждаха силни. Танак и съотборникът му Крис Мийк заемаха първо и второ място и си ги размениха няколко пъти. Първа стартова позиция на неудобния кален участък в Санта Роса обаче затрудни Мийк и той се свлече до четвърто място. Танак спечели трудния за Мийк етап и затвърди първата си позиция преди да се завърти метри преди финала на последния етап. По-късно стана ясно, че причината за завъртането е повреда в скоростната кутия.

