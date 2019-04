Куп индивидуални постижения в Ливърпул след убедителния успех над Хъдърсфийлд

В тима на Ливърпул могат да се похвалят с редица постижения на някои от своите звезди след убедителната победа с 5:0 над Хъдърсфийлд, с която мърсисайдци се върнаха на върха във Висшата лига преди двубоя на Манчестър Сити с Бърнли.

Най-изявеният футболист на Ливърпул Мохамед Салах вкара 2 попадения за победата и така стана номер 1 в клубната история по голове в първите си 100 мача за отбора. Той е отбелязал 69 гола за този брой срещи, с което задмина 68-те на Роджър Хънт (1959-69 г.) и Сам Рейбоулд (1900-07). Също така, той е едва 3-ият играч с червения екип, който има поне 20 попадения в два поредни сезона от Висшата лига. Преди него това са постигали само Роби Фаулър и Луис Суарес, като египтянинът има 21 гола в английския елит до момента през тази кампания.

Вторият гол на Садио Мане за вечерта беше под номер 300 за Ливърпул във Висшата лига под ръководството на Юрген Клоп. Най-много е отбелязал Салах - 52 попадения, следван от Роберто Фирмино и сенегалеца, съответно с 48 и 43. Андрю Робъртсън направи 2 асистенции в двубоя и така вече има 11 голови подавания в Премиър лийг за сезона - изравнен рекорд в историята на състезанието за защитник. Анди Хинчклиф през 1994/95 и Лейтън Бейнс през 2010/11 също се отчитат с 11 асистенции за една кампания.

Andy Robertson - Man of the Match

Touches: 82

Assists: 2

Sprints: 23 (most in match)



11 @premierleague assists this season - most by a defender and joint most by a defender in PL history (also 11 by Andy Hinchcliffe in 1994-95 & Leighton Baines in 2010-11) pic.twitter.com/6AfH1MGKO6