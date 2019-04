Грег Попович с поредно постижение в НБА

Старши треньорът на Сан Антонио Грег Попович се изкачи на второ място във вечната класация на треньорите в НБА по брой мачове в плейфоте на Лигата. Шестата среща в първия кръг срещу Денвър тази нощ, която Спърс спечелиха със 120:103, стана за Попович номер 283 в кариерата му в плейофите.

Наставникът на Сан Антонио измести от втората позиция на класацията Пат Райли, съобщава ESPN. Лидер в подреждането е бившият треньор на ЛА Лейкърс и Чикаго Фил Джаксън, който има 333 мача в плейофите на НБА.

“What’s my legacy? Food and wine. This is just a job.” Gregg Popovich was kidding, kind of. But the legendary basketball coach is equally revered in the culinary world. Here's how central that world is to his life and to the Spurs' decades of success: https://t.co/jFIBMr6Dcd