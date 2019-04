Сари: Загубихме прекалено много мачове като гост

Мениджърът на Челси Маурицио Сари призова отбора си да подобри представянето си като гост, след като през този сезон допусна много загуби на чужд терен. Това той стори на пресконференцията си преди важната визита на Манчестър Юнайтед.





Sarri says it is not easy to gain points against the top-six sides when playing away but we must take that step as we have lost too many of those matches and not in the right way. That is all from the boss here for now. There will be more on the website soon. #MUNCHE