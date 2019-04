Почетино недоволства: Ние имаме дерби с Уест Хам, а Аякс си отложи мача

Мениджърът на Тотнъм Маурисио Почетино е недоволен от факта, че съперникът на полуфиналите в Шампионска лига Аякс премести шампионатния си мач с Де Граафшап, за да има повече време за почивка.

Tottenham Hotspur boss Mauricio Pochettino accuses a journalist of falling asleep during his pre-match press conference ahead of Spurs playing West Ham United in the Premier League:



"Some problems last night?"







[@HaytersTV]#THFC #COYS #TOTWHUpic.twitter.com/am4lAlMIBG