Анди Мъри: Дъщеря ми е права - не мога да играя на клей

Бившият световен номер 1 в тениса Анди Мъри сподели в Инстаграм интересен разговор между него, малката му дъщеря и съпругата му за играта му на клей.

"Гледам турнира в Барселона по телевизията с дъщеря ми...

- Тате, харесваш ли оранжевия тенис?

- Амиии, не точно, миличко.

- Тате, ти си болук на оражнжевия тенис.

Жена ми: - Всъщност, татко е много добър на оранжевия тенис.

- Не, татко, е боклук на оранжевия тенис.

Малко е прекалено, но тя има право", написа Мъри.

Andy Murray, continues to be very good at Instagram Stories. pic.twitter.com/T5F4l2zae5