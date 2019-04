Пелегрини преди Тотнъм: Няма да им бъде лесно срещу нас

Мениджърът на Уест Хам Мануел Пелегрини иска неговите футболисти да победят Тотнъм на новия стадион на "шпорите". "Чуковете" срещат участника в Шампионската лига в събота, срещу когото нямат победа от 2013 година.

LIVE: Manuel Pellegrini is expected imminently for his pre-Tottenham press conference. Join @Sam_InkersoleTM for live updates. https://t.co/1vSLkMF0sF