Гуардиола: Трябва да поддължаме наложения от нас стандарт

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола е убеден, че за да спечели титлата през този сезон или бъдещите такива, тимът му трябва да поддържа нивото от миналия сезон, когато стана шампион с рекордните 100 точки.





"Винаги е трудно срещу Бърнли. Те са специални. Правят добре това, което правят. Ще бъдем подготвени, защото това е краят на сезона. Идват последните мачове и всички са под напрежение. Казвал съм го и преди - ако през ноември, декември, януари и февруари играеш само веднъж седмично, това ти помага. Но в момента за Ливърпул е по-добре, че са в Шампионската лига. Не си уморен, не чувстваш болка, нищо подобно. Така че е по-добре да си на полуфинал, отколкото да си в нашето положение и да си отпаднал. Трябва да покрием наложения от нас стандарт от миналия сезон. Преди беше нужно да си близо до 90 точки, а сега - до 100. Помагаме на Ливърпул да постигне това, а те на нас - да поддържаме това ниво. Благодарение на тях ние се състезаваме с това, което направихме миналия сезон. В Ливърпул осъзнават, че за да спечелиш Висшата лига сега, трябва да събереш наистина много точки.

PEP Yeah 90+ points is a must. Next season, Chelsea is getting better, Tottenham. But then you are 25 points ahead of United, they have to get better. The other people have to meet it. 100 points last season, the other teams if they want to compete have to equal this.