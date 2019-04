Франция Буфон е много доволен от решението си да премине в ПСЖ 26 април 2019 | 15:50 - Обновена 0



Вратарят на Пари Сен Жермен изказа радостта си от избора си миналото лято да премине в тима. Както е известно, той смяташе да се оттегли от футбола, но когато получи офертата на парижани, ветеранът я прие и отложи края на кариерата си.



>"За мен това е красиво преживяване. Прекарах 9 месеца в прекрасен град. Град, който ме прие с обич и топлина. Удоволствието е голямо и съм много радостен, че взех решението да дойда тук. Исках друг футболен и жизнен опит, който да ме обогати. Днес мога да кажа, че всички причини да дойда тук и да направя този избор се изпълниха. Винаги съм бил любопитен да се изправя пред различни светове. Винаги съм бил достатъчно скромен, за да опитам и да се уча от различните прежвявания. Такъв е случаят тук, в Париж. Научих добре френския език, като знам, че това ще ми помогне в бъдеще. Също така, ще ме направи по-добър човек и по-уверен в себе си. Това е много важно за мен. @gianluigibuffon: "In a final, anything can happen" #SRFCPSG pic.twitter.com/NmVslvevBx — Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 26, 2019 Битката ми с Ареола за титулярното място? Да, може да се каже, че за първи път ми се случва, тъй като в Ювентус в последните 2-3 години обикновено ако не бях контузен, другият вратар играеше едва по 10-15 мача. Мисля, че това е важно, защото всеки трябва да усеща, че е важна част от тима. Тази година определено беше различна. Нещо, към което не съм привикнал, но го приех с радост. Приветствах го така, защото съм човек, който обича да е част от група с други хора. Винаги съм опитвал да пренасям позитивност, а това означава да приемам решенията на наставника, които да облагодетелстват останалите играчи. Смятам, че това е чудесно нещо. Мога да кажа, че с Алфонс Ареола Себастиен Сибоа и Тома Шесно оформихме страхотно работно звено с приятелство и възхищение. Това е най-голямата ни победа като вратари", сподели Буфон пред клубния сайт.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 463

