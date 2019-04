Солскяер: Де Хеа остава титуляр, Погба няма да си ходи

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер заяви, че не възнамерява да замени титуляра на вратарския пост Давид Де Хеа, въпреки грешките му, водещи до голове в последните мачове на тима.





Ole on @D_DeGea: "I trust David and he's, for me, been the best player United have had the last six or seven years. He's been absolutely outstanding. Going through tough patches is just part of a footballer's career and David will be fine." #MUFC pic.twitter.com/Xe90kjJKM1