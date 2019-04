Райола отмени среща с шефовете на Ман Юнайтед за нов договор на Погба

Агентът на Пол Погба - Мино Райола, е отменил насрочена среща с ръководството на Манчестър Юнайтед, на която е трябвало да се обсъди въпроса за подновяването на договора на френския национал, съобщава "Сън". Според изданието Райола се надява да уреди трансфер на Погба в Реал Мадрид или завръщане в Ювентус.





Paul Pogba appears certain to leave Man United after agent Mino Raiola 'cancelled meeting' with chiefs to discuss new deal as he is accused of 'tearing dressing room apart' https://t.co/VDRwhdpyFE