Атлетико празнува 116-ия си рожден ден

Днес Атлетико Мадрид отбелязва своя 116-и рожден ден, тъй като клубът е основан на 26.04.1903 г. Въпреки че през цялата си история "рохибланкос" са в сянката на другия градски колос - Реал Мадрид, те си остават един от най-големите испански отбори. През последното десетилетие тимът отбелязва голям подем, най-вече благодарение на наставника си Диего Симеоне.

Атлетико има 10 титли на Испания, като единствено Реал Мадрид (33) и Барселона (25) разполагат с повече. Клубът също така може да се похвали и с 10 Купи на краля, 2 Суперкупи на Испания, 1 трофей от КНК, 3 трофея от Лига Европа, 3 Суперкупи на Европа, както и 1 Междуконтинентална купа. Червено-белия екип са носили двама известни български футболисти - Любослав Пенев и Мартин Петров, а през последните години цветовете на отбора са защитавали някои от най-добрите съвременни нападатели - Фернандо Торес, Диего Форлан, Давид Вийя, Серхио Агуеро, Радамел Фалкао, Марио Манджукич, Диего Коща, Антоан Гризман и Алваро Мората.

Today is our club's birthday!

116 unforgettable years...

Happy birthday to each and every one of you, #AtléticosAroundTheWorld!#AúpaAtleti pic.twitter.com/WcxkJBnjYy