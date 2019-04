Англия ПСЖ може да направи опит да привлече Де Хеа 26 април 2019 | 11:41 - Обновена 0



Ръководството на Пари Сен Жермен сериозно обмисля възможността да направи сериозен опит да привлече вратаря на Манчестър Юнайтед Дейвид де Хеа през лятото. Според "The Sun", парижани са готови да платят около 60 милиона евро за него. PSG set to bid £60m for David de Gea and meet £350,000-a-week wage demands as Manchester United face battle to keep stopper at Old Trafford https://t.co/erJuuoUGpY — MailOnline Sport (@MailSport) April 26, 2019 През този сезон вратата на шампиона на Франция беше пазена последователно от Алфонсо Ареола и 41-годишния Джанлуиджи Буфон, който има договор до края на следващия сезон. Този сезон Де Хеа изигра всичките 35 мача от шампионата на Англия без смяна. Испанският страж има договор с "червените дяволи" до края на следващия сезон, но от около година не успява да се разбере с ръководството на тима за нов контракт, като се смята, че двете страни не могат да стигнат до разбирателство по повод заплатата на играча. ПСЖ от своя страна подготвя и изходящ трансфер на защитника Тома Мюние. От услугите на белгийския национал са заинтересуван Манчестър Юнайтед, Челси и Арсенал. Парижани са готови да пуснат 27-годишен защитник за около 26 милиона лири, а може да бъде използван и като част от сделката за Де Хеа. Договорът на Мюние с ПСЖ изтича през лятото на 2020 година. През текущия сезон той изигра 29 мача във всички турнири, отбеляза 5 гола и даде 9 асистенции.

