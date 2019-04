Себастиан Джовинко със забележително постижение

Гол на Себастиан Джовинко донесе успеха на неговия Ал-Хилал (Саудитска Арабия) с 1:0 над Естеглал (Иран) в мач за груповата фаза на Азиатската Шампионската лига. Това е първият гол на италианеца в този турнир. По този начин Джовинко стана първият футболист в историята, който отбеляза в турнира на шампионите на три континента. В Европа той вкара за Ювентус в Шампионската лига на УЕФА, а за Торонто в КОНКАКАФ.

Sebastian #Giovinco has now scored in 3 different continental club competitions in his career.



UEFA Champions League

CONCACAF Champions League

AFC Champions League



Very few players have accomplished that feat, which requires an unusual career path.#UCL #CCL #ACL2019 pic.twitter.com/But7kojZCX