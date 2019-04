Франция Ювентус се интересува от разминал се с Ливърпул 26 април 2019 | 10:38 - Обновена 0



Преговорите за удължаване на договора с Фекир започнаха в началото на годината, но бяха затруднени поради претенции на агента му. След като играчът прекъсна сътрудничеството със своя представител, преговорите не се възобновиха. Intermediaries have recently informed Nabil Fékir, who has a gentlemen's agreement with Lyon to leave this summer, of interest from Juventus (L'Éq) https://t.co/8nuSreJgum — Get French Football News (@GFFN) April 25, 2019 Миналото лято Фекир бе смятан за сигурно ново попълнение на Полузащитникът на Лион Набил Фекир е наблюдаван от скаутите на Ювентус , съобщава L'Equipe. 25-годишният французин и клубът имат джентълменско споразумение за трансфер през летния трансферен прозорец.Преговорите за удължаване на договора с Фекир започнаха в началото на годината, но бяха затруднени поради претенции на агента му. След като играчът прекъсна сътрудничеството със своя представител, преговорите не се възобновиха.Миналото лято Фекир бе смятан за сигурно ново попълнение на Ливърпул , но в последния момент сделката пропадна.

