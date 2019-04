НБА Сан Антонио се наложи над Денвър и изравни серията - 3:3 26 април 2019 | 09:20 - Обновена 0



The @spurs stay alive and force Game 7!



Game 7: Saturday (4/27), 10pm/et, TNT#GoSpursGo #NBAPlayoffs pic.twitter.com/ubRb9Fa2R3 — NBA (@NBA) April 26, 2019 Сан Антонио надделя над гостуващия Денвър със 120:103 и изравни на 3:3 победи серията от първия кръг на плейофите в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация. ЛаМаркъс Олдридж се отличи с 26 точки и 10 борби, а ДеМар ДеРоузан допринесе с 25 точки, 7 борби и 7 асистенции за успеха. Nikola Jokic scores a @nuggets #NBAPlayoffs franchise-record 43 PTS, to go along with 12 REB, 9 AST in Game 6! #MileHighBasketball



Game 7: Saturday (4/27), 10pm/et, TNT pic.twitter.com/Y9eOhlBEvD — NBA (@NBA) April 26, 2019 За гостите Никола Йокич беше лидер с 43 точки, с което постави клубен рекорд по резултатност за играч на Денвър в елиминациите. Той беше близо и до "трипъл-дабъл", като добави 12 борби и 9 асистенции. Домакините започнаха силно и поведоха с 22:12, но през втората четвърт Денвър стигна до обрат при 50:47. Все пак с по-добра игра до почивката Сан Антонио се оттегли с аванс от 64:60. Разликата се запази през третата част, но след серия от 17:2 в първите пет минути на последната четвърт домакините дръпнаха със 107:87 и до края нямаха проблеми. Решителният седми мач е в Денвър. 0



