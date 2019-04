Снукър Капитана се оказа прекалено добър за Лисовски 25 април 2019 | 19:35 - Обновена 0



Двукратният финалист Алистър Картър се пребори с 10:6 срещу Джак Лисовски и се класира за осминафиналите на Световното първенство по снукър. Въпреки че е достатъчно знаменит в джентълменския спорт, Капитана трябваше да мине през пресявките, за да стигне до “Крусибъл”, а сега вече е и четвъртият квалификант, прескочил първия кръг. "He's got a lot of special times to come here."@TheCaptain147 kept telling himself to 'enjoy the pain' as @JackLisowski began a late charge, but Ali Carter is in no doubt the Jackpot will return to the Crucible stronger. #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/Djl3hJHl7T — World Snooker (@WorldSnooker) April 25, 2019 Световният номер 19 Картър за 17-и пореден път, независимо че в този период два пъти трябваше да пребори рака, а и продължава да страда от болестта на Крон. Game over @TheCaptain147 gets the job done #ilovesnooker pic.twitter.com/wsG89V6OEx — World Snooker (@WorldSnooker) April 25, 2019 Лисовски пък за първи път бе сред поставените в “Крусибъл” и не можа да оправдае статута си, присъединявайки се към колегите си Рони О’Съливан, Люка Бресел и Марк Алън като отпаднали от квалификанти. Картър имаше аванс от 5:4 след първата сесия и във втората продължи да поставя под напрежение съперника си, като спечели първите два фрейма и добави още един със серия от 73. Впоследствие Капитана се доближи на само един фрейм от победата при 9:4, но Лисовски се опита да удължи битката с успех в следващите две партии. В последната от изброените той дори реализира брейк от 124, но с поредица от 46 в 16-ия фрейм Картър приключи мача в своя полза и ще се изправи срещу Юлон Жоу.

