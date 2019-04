Мърфи пропусна 147, изостава от Робъртсън в “Крусибъл”

Световният шампион от 2005 година Шон Мърфи изпусна последната червена топка и не можа да влезе в историята с максимален брейк от 147 точки на Световното първенство по снукър в “Крусибъл”. Магьосника можеше да е един от малкото и първият играч от седем години насам, който бележи перфектната серия в “театъра на мечтите” - последен с това забележително постижение остава ненадминатият Стивън Хендри.

What an ending



A third straight century rounds up the session, but @Magician147 had his sights set on something bigger, breaking down on the last red of a maxi.



These former champs return tomorrow morning! #ilovesnooker pic.twitter.com/afVGzUkecm