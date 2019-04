Италия Интер ще спасява Алексис Санчес 25 април 2019 | 18:34 - Обновена 0



Интер е готов да възроди кариерата на Алексис Санчес, съобщава The Independent. Чилийският футболист разочарова доста след трансфера си в Манчестър Юнайтед от Арсенал и попада много рядко в състава на „червените дяволи“. През този сезон във Висшата лига Санчес е взел участие в едва 18 срещи, в които се е разписал веднъж. Самият футболист не е доволен със статута си на резерва в Манчестър и ще потърси късмета си в друг отбор през летния трансферен прозорец. «L'Inter offre ad Alexis Sanchez una via d'uscita»







Secondo 'The Independent', Marotta starebbe fiutando l'affare: il cileno ex Udinese e Barcellona sarebbe molto scontento a Manchester e potrebbe cambiar vita a Milano, a patto che si riduca sen… https://t.co/ChpA1vQ3yt — Inter News (@InterNewsUN) 25 април 2019 г. В същото време Интер планира сериозно подсилване на състава си и нападателят може да донесе нужната фантазия в предни позиции за „нерадзурите“. Идеята Интер да опита да привлече Санчес е на изпълнителния директор Джузепе Марота.





