Наоми Осака с първа победа на клей

Водачката в световната ранглиста Наоми Осака (Япония) започна с победа новия сезон на червени кортове. Поставената под номер 1 в схемата японка елиминира Су-вей Сие (Тайван) с 6:4, 6:3 и се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на червени кортове в зала в германския град Щутгарт с награден фонд 886 077 долара.

