Нови физически проблеми за Рафа Надал

Нови физически проблеми тормозят Рафаел Надал в Барселона, и то преди двубоя му от третия кръг срещу Давид Ферер на тенис турнира от сериите АТР 500 в каталунската столица.

По време на сутрешната си тренировка Надал е изпитал болки в лявата китка, след като е ударил три поредни форхенда в мрежата. Очевидци споделят в социалните мрежи, че след тях Матадора е поклатил глава и е прекъснал заниманието си. Физиотерапевтът му Рафаел Маймо пък веднага е почнал да третира лявата китка. Впоследствие Надал се е върнал накратко за корта, като вече не е ясно какво е състоянието на ръката му.

Rafa Nadal left the practice court with Carlos Moya in Barcelona #rafanadal #nadal pic.twitter.com/BR5dXViQXV