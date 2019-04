Гатузо: Трябва да обърнем страницата

Наставникът на Милан Дженаро Гатузо призна, че отборът му е разочаровал срещу Лацио късно снощи. „Росонерите“ отпаднаха от турнира за Купата на Италия, като допуснаха поражение с 0:1 от лациалите на „Джузепе Меаца“. В първия мач двата тима завършиха наравно 0:0 в Рим.

Gennaro Gattuso after AC Milan Lazio



"Lazio deserved to qualify and the fans deserved more tonight. Milan were embarrassed. We held out well in the first half, but after the break Lazio had three chances, we didn’t move enough off the ball". pic.twitter.com/y9gal8Qfup