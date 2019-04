Бойни спортове Албена Ситнилска, Теодора Кирилова и Георги Анадолов гости на Sportal TV преди SFC 8 - The Matrix 25 април 2019 | 15:03 - Обновена 0



“Бижутата” на SFC 8 - The Matrix Албена Ситнилска и Теодора Кирилова, заедно с президента на Spartacus Fight Championship Георги Анадолов, бяха гости в студиото на Sportal TV. @@@ Причината е, че двете бележити български представителки в таекуондото и муай тай ще се изправят срещу чуждестранни опонентки по правилата на К-1 на предстоящата галавечер SFC 8 - The Matrix. Галата ще се състои на 12 май в “Зимен дворец” в София. @@@ Ситнилска ще се изправи срещу представителка на една от най-добрите бойни школи във Великобритания “House of Pain” - Йони Лоурънс, а Кирилова ще премери сили с италианката Ерика Гати. @@@ Гледайте пълния запис от гостуването на Албена Ситнилска, Теодора Кирилова и Георги Анадолов в Sportal TV!

