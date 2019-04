Моторни спортове Алонсо: Твърде рано е да определим капацитета на автомобила 25 април 2019 | 13:21 - Обновена 0



This isn't the start @alo_oficial and @McLarenIndy wanted at @IMS. pic.twitter.com/O7Xc4NjdZn — NTT IndyCar Series (@IndyCar) April 24, 2019 Ограниченото време на Фернандо Алонсо на пистата "Индианаполис" в теста за Инди 500 в сряда не му позволява да определи дали автомобилът на Макларън ще бъде конкуренция за фаворитите в най-бляскавия кръг от американските автомобилни серии Индикар. Испанецът навъртя само 29 обиколки заради софтуерна повреда в автомобила си, чиято поправка отне приблизително 45 минути. В допълнение към това обилен дъжд сложи край на сесията преждевременно. "Въпреки че нямахме късмет с времето и се натъкнахме на някои проблеми по колата, все пак направихме няколко добри обиколки и адреналинът ни е висок, така че съм щастлив. Като отбор планът ни за днес бе да изградим скорост стъпка по стъпка. Времето ни беше ограничено и не стигна за всичко, така че е трудно да се определи капацитета на автомобила. Още часове на пистата е това, от което се нуждаем. Сигурен съм, че ще наваксаме през май. Чувствам това издание на Инди 500 различно. Познавам състезанието, дължината му и би трябвало да сме по-спокойни. Имаме на разположение две седмици и доста работа за вършене, но съм уверен, че вървим в правилната посока", сподели Алонсо. "Man, there's been a lot of people waiting for this moment." @alo_oficial and @McLarenIndy are rolling at @IMS.#INDYCAR // #IsItMayYet pic.twitter.com/KPwVg85DKx — NTT IndyCar Series (@IndyCar) April 24, 2019 В първия ден от официалната тренировка за Инди 500 на 14 май Алонсо е задължен да запише десет обиколки на "Индианаполис" със скорост над 215 мили в час (346 км/ч).

