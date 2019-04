Моторни спортове Алонсо навъртя първи обиколки на "Индианаполис" за 2019 (видео) 25 април 2019 | 12:38 - Обновена 0



Алонсо излезе на "Индианаполис", но още при първата му обиколка бе намерен проблем и двукратния Ф1 шампион се прибра в бокса. След 45 минути работа по автомобила испанецът отново успя да се качи в кокпита. Най-високата скорост, която Алонсо разви, бе 218.690 мили в час (351.96 км/ч) и това му отреди последно – девето място. This isn't the start @alo_oficial and @McLarenIndy wanted at @IMS. pic.twitter.com/O7Xc4NjdZn — NTT IndyCar Series (@IndyCar) April 24, 2019 It looks like a bigger issue for @alo_oficial . Team tells me they’re now changing out software systems on the #66 pic.twitter.com/NzdqNWZLS1 — Katie Hargitt (@katiehargitt) April 24, 2019 Фернандо Алонсо направи колеблив старт за тазгодишното си участие в Инди 500 със състезателния автомобил на Макларън, задвижван от Шевролет. Тестовата сесия за новаците и пилотите с по-малък опит бе осуетена от обилен дъжд и продължи едва около 90 минути. Тя бе забавена с приблизително четири часа и приключи по-рано от предвиденото отново заради метеорологичните условия.Алонсо излезе на "Индианаполис", но още при първата му обиколка бе намерен проблем и двукратния Ф1 шампион се прибра в бокса. След 45 минути работа по автомобила испанецът отново успя да се качи в кокпита. Най-високата скорост, която Алонсо разви, бе 218.690 мили в час (351.96 км/ч) и това му отреди последно – девето място. По време на първия ден от официалните тренировки за Инди 500 на 14 май Алонсо е задължен да направи още десет обиколки със скорост над 215 мили в час (346 км/ч). Най-добро темпо демонстрира най-младият победител в историята на Индикар – Колтън Херта, който използва двигател Хонда. Той навъртя 61 обиколки и достигна 226.108 мили в час (363.87 км/ч). При ветераните най-успешно се справи победителят на Инди 500 от 2017 година Такума Сато с автомобил, задвижван от Хонда. Колата на японеца разви скорост от 226.993 мили в час (365.3 км/ч).

