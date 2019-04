И Марк Алън преклони глава пред квалификант в “Крусибъл”

Световният номер 6 и шампион от “Мастърс” 2018 Марк Алън стана третият поставен състезател, който отпада от квалификант в първия кръг на Световното първенство по снукър в “Крусибъл”. Пистолета изоставаше с 2:9 срещу Юлон Жоу, след което спечели пет поредни фрейма, но в крайна сметка загуби двубоя със 7:10.

Така Алън се присъедини към Рони О’Съливан и Люка Бресел като отпаднал от квалификант майстор на щеката в “театъра на мечтите”. 21-годишният Жоу спечели първия си мач в “Крусибъл” при второто си участие, а за награда ще очаква на осминафиналите Джак Лисовски или Али Картър.

