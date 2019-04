Снукър Специалистът в “Крусибъл” даде само фрейм на китаец 25 април 2019 | 11:33 0



Специалистът по мачове в “Крусибъл” Бари Хоукинс разгроми с 10:1 световния номер 28 Ли Хан и се класира безпроблемно за осминафиналите на Световното първенство по снукър. Въпреки че до момента през сезона Ястреба не лети особено високо и има само един финал в Шанхай Мастърс (загуба от Рони О’Съливан), в Шефилд той винаги е сред претендентите за сериозен рейд. "You want people to miss every ball they play"@TheHawk147 was merciless on his way to a 10-1 win over Li Hang.#ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/Mm4mM9yGjW — World Snooker (@WorldSnooker) April 24, 2019 Хоукинс няма световна титла на сметката си, но през последните шест години е с най-много спечелени мачове в “театъра на мечтите” - 19 - и е най-постоянният играч с представянето си в този период. Той загуби финала от О’Съливан през 2013-а, след което записа четири класирания на полуфинал и едно на четвъртфинал през 2016-а. Flying start...@TheHawk147 knows how to win matches at the Crucible!



He seals a 10-1 victory with a break of 95 #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/sHfi8klRR8 — World Snooker (@WorldSnooker) April 24, 2019 Koлкото до Ли, той записа тежък дебют в “Крусибъл”, но все пак при 8:0 демонстрира добро присъствие на духа и отпразнува спечелването на единствения си фрейм, нищо че за всички бе ясно, че е само символично. Все пак за него едва ли е маловажно, че не сподели участта на сънародника си Хонгао Луо, който постави антирекорд по отбелязани точки и същевременно стана едва вторият в историята с поражение 0:10 в Шефилд - от Шон Мърфи. Хоукинс набързо довърши двубоя във втората сесия с брейкове от 65 и 95 и сега ще очаква Кайрън Уилсън или Скот Доналдсон на осминафиналите.

