Гуардиола: Още не сме шампиони

Успехът с 2:0 на "Олд Трафорд" доближи още повече Манчестър Сити до титлата в Англия, а мениджърът на тима Джосеп Гуардиола не се поддаде на еуфорията от триумфа срещу градския сиперник и обясни, че тимът му го чакат още тежки изпитания.

"Поставени сме под огромно напрежение. Ясно беше, че скоростта на Маркъс Рашфорд и Джеси Лингард може да ни създаде проблеми. Казах на момчетата, че трябва да играем за победа, независимо дали ще допуснем гол или не", заяви Гуардиола.

