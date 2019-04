Красива румънка подписа с UFC

View this post on Instagram

Dupa munca, efortul ,durerea si sacrificiile depuse, visul tau s-a implinit ! @ufc te asteapta ! Avem incredere in tine si stim ca vei demonstra inca odata cine este cu adevarat THE WARRIOR PRINCESS #UFC #teamDianaBelbita #warriorprincess https://www.google.com/amp/s/m.sherdog.com/news/news/Romanian-Flyweight-Diana-Belbita-Signs-Contract-with-UFC-153265/amp

A post shared by Karina Gabriela Mihut (@karina_mihut) on Apr 24, 2019 at 5:05am PDT