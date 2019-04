Тенис Майер отново взе сет на Надал, но само толкова 24 април 2019 | 18:54 - Обновена 0



Леонардо Майер за втори път в кариерата си спечели сет срещу Рафаел Надал, но не можа да поднесе сензация във втория кръг на тенис турнира от сериите АТР 500 в Барселона. Матадора осъществи обрат и стигна до крайния успех с 6:7(7), 6:4, 6:2 за 2 часа и 52 минути игра. Knock him down and he'll get straight back up @RafaelNadal recovers from a set down to defeat Mayer 6-7 6-4 6-2 in Barcelona and set up a Round 3 meeting with David Ferrer! #bcnopenbs pic.twitter.com/7fdI6gWVRZ — Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2019 Краля на клея изигра слаб първи сет по своите високи стандарти, но след това нанесе нужните корекции, за да доминира в остатъка от двубоя. 63-ият в света аржентинец пък не можа да поддържа високо ниво на отигравания за повече от един час на корта с Надал и трябваше да приеме поражението. Краля на клея изигра слаб първи сет по своите високи стандарти, но след това нанесе нужните корекции, за да доминира в остатъка от двубоя. 63-ият в света аржентинец пък не можа да поддържа високо ниво на отигравания за повече от един час на корта с Надал и трябваше да приеме поражението. Worth.The.Wait.



@RafaelNadal



Watch the @bcnopenbs on @TennisTV https://t.co/su5WN0F3ZO pic.twitter.com/zlw2XRNoWl — ATP Tour (@ATP_Tour) April 24, 2019 Следващият противник на Рафа ще бъде ветерана Давид Ферер, който по-рано през деня елиминира полуфиналиста от Australian Open 2019 Люка Пуй. Remarkable Rafa



Brilliant defence from @RafaelNadal



Watch the @bcnopenbs on @TennisTV pic.twitter.com/3gZXmoenzz — ATP Tour (@ATP_Tour) April 24, 2019 В първия сет Рафа определено не играеше на високо ниво и бе доста по-пасивен, отколкото свикнаха феновете да го гледат на червени кортове през последните два сезона. Разиграванията се провеждаха предимно с пасивни удари и едва в тайбрека нивото се повиши, като двамата иначе си размениха по един пробив, благодарение на грешки - на Надал от форхенд, а на Майер от бекхенд. Рафа си осигури два сетбола в тайбрека, когато най-после повиши агресията и стъпи пред основната линия, търсейки форхенд-уинъри. Първият бе загубен на сервиса на Надал, а вторият бе отразен от Майер чрез неговия начален удар. Също със своето подаване Надал не можа да спаси сетбола на аржентинеца и се стигна до рядко срещана загуба на сет - 6:7(7) за 72 минути игра. Втората част протече далеч повече по вкуса на Краля на клея, който започна по най-добрия начин - с пробив - като този път доминираше достатъчно в оставащите разигравания, за да запази аванса си и да спечели с 6:4. Рафа бе далеч по-разнообразен в отиграванията си и успя да проведе срещата както пожелае от дъното на корта. Майер все пак също допринесе за загубата на сета, като общо след края му бе събрал 35 непредизвикани сбъркани топки. Грешките на Майер продължиха да спъват прогреса му и в третия сет, а Надал започна да удря топката малко по-рано, като бекхендът му по диагонала стана убийствен. Той записа няколко ключови уинъра с него, осъществи два пробива и затвори мача със 6:7(7), 6:4, 6:2.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 159

