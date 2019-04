НБА Последната дума на Деймиън Лилард 24 април 2019 | 17:44 0



@Dame_Lillard calls SERIES for the @trailblazers with the stepback triple for 50! #TissotBuzzerBeater #ThisIsYourTime pic.twitter.com/OpMqcrgagP — NBA (@NBA) April 24, 2019

.@Dame_Lillard hit the shot and NBA Twitter went off pic.twitter.com/EeP1d9Ji4T — ESPN (@espn) April 24, 2019

28-годишният баскетболист завърши серият от първия кръг на елиминациите със средни показатели от 33.0 точки, 6.0 асистенции, 4.4 борби, 2.4 отнети топки и 48.1% успеваемост в стрелбата от тройката. Деймиън Лилард и Портланд изхвърлиха Оклахома Сити от плейофите, а гардът на Трейл Блейзърс собственоръчно заби последния пирон в ковчега на Тъндър, нокаутирайки ги с победна тройка от над 10 метра разстояние. Звездата на отбора от щата Орегон завърши с 50 точки, а при срещата си с медиите след победата със 118:115, подпечатала визата на неговия тим за полуфиналните плейофи на Запад, обясни поведението си. След последната сирена Дейм демонстративно помаха за сбогом към пейката на противниковия отбор, отговаряйки на множеството закачки и напрежение, съпроводили серията, спечелена от Портланд с 4-1.“Мачът приключи, серията приключи и аз просто им помахах за “довиждане”. След мач №3 Денис Шрьодер сочеше към китката си, всички те празнуваха и правеха най-различни неща. Ние обаче запазихме самообладание и знаехме, че искаме да спечелим четиир мача. След което няма за какво повече да говорим”, каза Лилард.“Имаше много неща, които се изговориха и изписаха, а това, което аз направих, бе да имам последната дума. Имах последната дума с това действие”, обясни още №0 от Блейзърс.28-годишният баскетболист завърши серият от първия кръг на елиминациите със средни показатели от 33.0 точки, 6.0 асистенции, 4.4 борби, 2.4 отнети топки и 48.1% успеваемост в стрелбата от тройката.

