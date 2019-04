Аякс чупи голови рекорди, а Душан Тадич е феноменален

Ajax have now scored 160 goals this season, an all-time record from a Dutch side (still a minimum of five matches left). Dušan Tadi has had a hand in 55 of them - 34 goals & 21 assists. Staggering. — Ryan Taylor (@RyanTaylorSport) April 23, 2019

Dusan Tadic with another two goals and an assist tonight. His record this season keeps getting better:



51 games

34 goals

21 assists



What a season he is having! pic.twitter.com/cxtwfGE1CH — Dutch Football (@FootballOranje_) April 23, 2019

Hakim Ziyech scored his 20th goal of the season tonight and it was a thing of beauty



The vision and cross from Tadi, and the movement from Ziyech to break his marker. Fantastic.



40 goals contributions for the Moroccan this season (20 goals, 20 assists)pic.twitter.com/9eFYWQyJiD — The Tactical Times (@Tactical_Times) April 23, 2019

Холандският гранд Аякс вече има цели 160 гола (111 във вътрешното първенство) във всички турнири този сезон, след като вчера тимът от Амстердам надигра с 4:2 като домакин Витес в мач от 32-ия кръг на Ередивизи. 160-те попадения са рекорд за всички времена за холандски отбор в рамките на един сезон, а футболистите на Ерик тен Хаг имат да играят и още мачове. Припомняме, че Аякс е полуфиналист в Шампионската лига и за място на финала ще спори с Тотнъм Друг интересен факт след двубоя с Витес е, че сръбската звезда на Аякс Душан Тадич има участие в цели 55 гола на тима този сезон. 30-годишният балканец има 34 гола и 21 асистенции. Тадич отбеляза два гола от дузпи и добави към тях асистенция срещу Витес.Съотборникът му Хаким Зиех също прави страхотен сезон, като може да се похвали с 20 гола и 20 асистенции. Мароканецът реализира първото попадение при победата срещу Витес вчера.Аякс е с 3 точки аванс пред конкурента си за титлата ПСВ Айндховен , който в четвъртък гостува на Вилем II . Аякс има и по-добра голова разлика от ПСВ, което съвсем не е маловажно, тъй като има голяма вероятност двата тима да завършат сезона с равен брой точки.