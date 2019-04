Моторни спортове Лоренсо разбира проблемите на Винялес на старта 24 април 2019 | 15:36 - Обновена 0



В резултат на затруднението си Винялес падна до 12-ото място в генералното класиране при пилотите на MotoGP след първите три кръга от новия сезон и има над три пъти по-малко точки в сравнение със съотборника си Валентино Роси.



"Разбирам проблема на Винялес при старта. Няма значение на коя позиция тръгва, винаги губи места. Преживях това в началото на кариерата си в MotoGP. Обикновено печелех полпозишън, а после губех поне по три места. Моите линии на пистата бяха коренно различни от тези на останалите пилоти. Не исках да бъда следван или да следвам някой друг и мисля, че и при Винялес е същото", коментира Лоренсо. Maverick Vinales (@mvkoficial12) admits he's never got the hang of how to make good starts with Yamaha even after two years:https://t.co/XjOd7o3aby #MotoGP — Motorsport.com (@Motorsport) April 11, 2019 Новият съотборник на Марк Маркес в MotoGP – Хорхе Лоренсо разбира проблемите на Маверик Винялес при състезателния старт и споделя, че в началото на кариерата си в кралския клас на мотоциклетизма е имал същите затруднения. Пилотът на Yamaha изостана на старта в Катар и Аржентина, а в САЩ бе принуден да изтърпи и наказание заради фалстарт. Въпреки неуспеха си от началото на сезон 2019, Винялес демонстрира добра скорост, с която спечели полпозишън в Катар и втора позиция в Аржентина. Race P11 I'm sorry for my team, the bike was working perfect. I have to improve. Thanks to all my fans pic.twitter.com/qMZEUJRvi6 — Maverick Viñales (@mvkoficial12) April 15, 2019

