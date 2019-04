Снукър Забележителен обрат на Тръмп в "Крусибъл" срещу най-бързия играч 24 април 2019 | 15:09 - Обновена 0



Шампионът от “Мастърс” 2019 Джъд Тръмп направи впечатляващ обрат от 3:6 до 10:9 срещу най-бързия играч в Световния тур Тепчая Ун-Ну и се класира за осминафиналите на Световното първенство по снукър в “Крусибъл”. It doesn't get much closer than this. pic.twitter.com/nyglEDgJmP — BBC Snooker (@BBCSnooker) April 24, 2019 Следващият противник на Тръмп отново предполага страхотен сблъсък с много големи точкови серии - Дин Дзюнхуей. Първата щека на Азия се справи с отличен брейк-билдинг с Антъни Макгил с 10:7 в първия кръг. Judd Trump said he was much better in the second session of his 10-9 win over Thepchaiya Un-Nooh.



“It was a tough draw and it’s a big relief to come back from 6-3 down.



“I held myself together in the end.” pic.twitter.com/wNRNUXkJ1g — BBC Snooker (@BBCSnooker) April 24, 2019

Асото в колодата изобщо не изглеждаше като фаворит за титлата в шефилдския театър в първата сесия, която продължи само около 2 часа. Тепчая изгради аванс от 6:3, благодарение на серии от 69, 60 и 54, а съперникът му блесна с топ брейк от 141. Именно това и досега е най-голямата точкова поредица в тазгодишното издание на Световното първенство, като Шон Мърфи има 138 от разгрома си над Хонгао Луо.

The @Betfred World Championship is snooker's marathon...



But @judd147t had to out-sprint Thepchaiya Un-Nooh to make the last 16!



Ding next #ilovesnooker pic.twitter.com/V7VgdR3PZ4 — World Snooker (@WorldSnooker) April 24, 2019

Във втората сесия също зрителите видяха сериозен брейк-билдинг - Тръмп започна с 82, а тайландецът отговори с 52 за 7:4. Последваха четири поредни фрейма на сметката на Асото в колодата, благодарение на брейкове от 62 и 68. Тепчая веднага направи 69, но последвалата партия отиде в актива на съперника му. Хубава серия от 78 на азиатеца му позволи да вкара мача в решителен 19-и фрейм - четвъртият такъв случай в тазгодишното издание на Световното след победите на Стюърт Бингам над Греъм Дот, Гари Уилсън над Люка Бресел и Стивън Магуайър над Пънфей Тян.



