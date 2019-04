Гилбърт се промъкна до осминафиналите в "Крусибъл"

Дейвид Гилбърт се класира за осминафиналите на Световното първенство по снукър след успех с 10:7 над Джо Пери. За първи път в кариерата си Гилбърт участва в “Крусибъл” като поставен, тъй като се наслаждава на най-добрия си сезон при професионалистите - той стигна финал на World Open и на Германския Мастърс и намери място в топ 16 на световната ранглиста.

Следващият противник на Гилбърт ще бъде Марк Уилямс, който започна успешно защитата на титлата си в Шефилд с 10:7 срещу Мартин Гулд. Това ще е повторение именно на финала на World Open, когато Гилбърт опропасти аванс от 9:5, за да отсъпи с 9:10 за единствената до момента ранкинг титла през кампанията на Уелския дракон. Иначе Гилбърт бе болезнено близо и до титлата в Германия, но загуби със 7:9 от Кайрън Уилсън.

"My little girl's one on Thursday, so we'll get her a cake I wanna eat"



David Gilbert is past Joe Perry and into the last 16 to face defending @Betfred World Champion Mark Williams!



Let's hope he shakes the flu for a repeat of the World Open final #ilovesnooker pic.twitter.com/kbipK0uxPQ