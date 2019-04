Тони Фъргюсън: Имаме недовършена работа с Хабиб

Бившият временен шампион Тони Фъргюсън все още настоява да получи шанс срещу Хабиб Нурмагомедов. Двамата трябваше да се бият миналата година за безспорната титла, но Тони реши, че е добра идея да се разхожда със слънчеви очила в деня за медии, което доведе до спъване в кабел, а след това и до операция за Фъргюсън. Тогaва Хабиб се изправи срещу Ал Якуинта и успя да спечели титлата, а след това я защити срещу Конър Макгрегър на UFC 229, където Тони победи Антъни Петис. В момента Тони решава психическите си проблеми, а Хабиб очаква битка с Дъстин Порие, който е нов временен шампион, но въпреки всичко Тони все още иска битка с Хабиб:

Pretty Sure No One Wants To See This Fight “Unfinished Business” @TeamKhabib Champ Shit Only -XTA- Hometeam pic.twitter.com/6RFCeWgOmH