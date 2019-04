Торино сменя Лондон като домакин на финалния турнир на АТР от 2021 година

Финалният турнир на АТР е последен за сезона и в него участват топ 8 тенисистите в индивидуалната ранглиста и тази на двойки.

Bye bye London! Ciao, Torino . @ATP_Tour end of the year tournament to move to Italy. One’s got to make sure one’s present at this year’s and next year’s pic.twitter.com/OooiSVHdyT