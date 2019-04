Тотнъм иска Антъни Джошуа да се бие на новия им уникален стадион

От ръководството на Тотнъм желаят да популяризират с още своя нов стадион.Те искат световният шампион в тежка категория Антъни Джошуа (държи световните титли на IBF (Международната боксова федерация), WBA (Световната боксова асоциация) и WBO (Световната боксова организация) да се бие на техния стадион.

Spurs ‘plan Anthony Joshua fight’ at new stadium in 2019 https://t.co/ZDsUytD4hq pic.twitter.com/vsINjOXR5b — Fussboll (@Fussboll_) April 24, 2019

Лондончани са готови да преговарят с Джошуа, който се очаква по-късно тази година се завърне на боксовия ринг с мач в Обединеното кралство.

В момента боксьорът изпитва трудности да си намери нов опонент, след като гласеният Джарел Милър бе хванат с допинг.

Tottenham want to host Anthony Joshua's next UK fight at their new £1bn stadium https://t.co/dngeqvC2Oy — Tottenham Hotspur (@SpursFC) April 24, 2019

Преди време Джошуа имаше мачове в бившия "дом" на "шпорите" - "Уембли". Стадион, на който Тотнъм игра почти два сезона, преди да дочакат завръщането си на "Тотнъм Стейдиъм". Именно на "Уембли", през април 2017-а г., Джошуа победи големия си конкурент за световните титли на WBA, IBF и IBO - Владимир Кличко.

Eddie Hearn has already hinted that Anthony Joshua could fight at the Tottenham Hotspur Stadium... #THFC #AnthonyJoshuahttps://t.co/clPwp6cQ7R — Express Sport (@DExpress_Sport) April 24, 2019

Последният боксове мач в стария дом на Тотнъм - "Уайт Харт Лейн", се състои през септември 1991 г., когато Крис Юбенк нокаутира Майкъл Уотсън.

Междувременно се очаква 29-годишният Анди Руис да е следващият опонент на Джошуа, но тази информация все още не е потвърдена.