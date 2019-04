Бокс Луис Ортис няма да се бие с Антъни Джошуа на 1 юни (видео) 24 април 2019 | 12:24 - Обновена 0



Британският боксьор трябваше да се срещне с Джарел „Голямото бебе“ Милър в “Мадисън Скуеър Гардън”, но Милър даде 3 различни положителни допинг-проби и впоследствие му бе отказан лиценз от Атлетическата Комисия на щата Ню Йорк.

Anthony Joshua: Luis Ortiz will not replace Jarrell Miller as next opponent #Nigeria https://t.co/Wonr3rt1RB pic.twitter.com/mXvc3NkSrY — africa football (@africa_sport) April 24, 2019

Имена като Луис Ортис, Майкъл Хънтър и от вчера Анди Руис-младши се спрягат като възможни съперници.



Ортис е възможно най-голямото име от групата и би било възможно най-високото препятствие в кратък срок за дебюта на Джошуа в САЩ.

Anthony Joshua: Luis Ortiz will not replace Jarrell Miller as next opponent - BBC Sport https://t.co/1hG08XqOsx — UK Sports News Bot (@UKNewsBot1) April 24, 2019

Кубинецът постигна три поредни победи, откакто бе нокаутиран от Дионтей Уайлдър миналия март. В тази среща Ортис почти бе отказал шампиона на WBC, преди да бъде спрян в десетия рунд.



Преговорите за организирането на двубой Джошуа-Ортис обаче не приключиха с успех, тъй като главният промоутър на Ортис заяви, че те са били обидени от ниската оферта, която са получили от промоутъра на Джошуа Еди Хърн.



„След 5 дни глупости се уморихме от игричките на Еди Хърн и отхвърлихме всяка ниска оферта, които той ни предложи. Осъзнавам магнитуда на тази битка, но няма да позволя на Хърн да ме мачка. Особено когато знам, че те се нуждаят от Луис. Искам да кажа кой друг би могъл наистина да се срещне с Джошуа след кратко предизвестие и публиката да е готова да плати за да гледа такава битка?

Вижте, харесвам Джошуа. Искам той да продължи да се представя добре, но не искам да виждам Хърн. Той е мошеник. Аз приключих с него. Хърн е смешник, върви и се възползвай от някой друг боксьор предлагайки му битка с Джошуа след кратко предизвестие. Приключих с игрите. Моят боксьор е сред тримата най-добри в тежка категория. Отнасяйте се с него като към човек, “ каза Хорхе Карманете от Dade Promotions.

