Джошуа: Исках да разбия челюстта на Джарел Милър, но...

Антъни Джошуа запази мълчание няколко дни, но все пак даде своето мнение за Джарел Милър. "Голямото бебе" трябваше да е съперник на Джошуа на 1 юни, но заради невероятните три положителни допинг проби двубоят пропадна, а шампионът очаква нов съперник. Милър сипеше заканите си към Джошуа, но в крайна сметка се оказа, че е наблъскал тялото си със забранени стимуланти в опит с измама да постигне победата. Anthony Joshua Speaks On Jarrell Miller’s Failed Drug Tests https://t.co/62xhH2aldQ pic.twitter.com/eflbQpmdHq — AFROSTREETTV (@afrostreettv) April 24, 2019 "1 юни ще се проведе, дебютът ми в Ню Йорк в "Медисън Скуеър Гардън", увери британецът. "Не искам да говоря прекалено много за Джарел Милър, не е в характера ми да удрям човек, който е паднал. Само че има доста неща, които той каза преди двубоя и в пресконференциите, така че исках да му разбия челюстта." "@sportinglifeng: Joshua: Miller Does Not Deserve To Be in Ring @sportinglifeng https://t.co/PsNu4PgdEv @TheNationNews @anthonyfjoshua" — ADELAJA LENE (@lajalene) April 24, 2019 "Знам, че когато си в позиция, трябва да даваш пример и това не е правилното нещо. Урокът е, че съдбата идва по различни начини, всичко се връща." "Той е научил уроците и думите от собствените си ръке, така че понякога, имай уважение. Знам, че е бой, но имай уважение, оценявай и давай пример. Това, което той направи не е даване на пример." "Измамите във всички спортове ще бъдат разкрити, тези, които работят, винаги ще се качат на върха", допълни Джошуа.

