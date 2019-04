Авто Мания Това е новият MINI Clubman (снимки) 24 април 2019 | 09:50 - Обновена 0



копирано

MINI представиха новия Clubman и го определиха като "стилен индивидуалист в премиум компактния сегмент". Петместният модел комбинира типичната за MINI радост от шофирането с висока пригодност за всекидневието и за дълги пътувания, е с по-ярко излъчване благодарение на свежи акценти в екстериора и интериора. Най-новите предложения от гамата дигитални услуги на MINI Connected подчертават напредничавия и ориентиран към лайфстайла характер на новото MINI Clubman. Всестранните възможности на новото MINI Clubman, което залага на индивидуален стил в компактния сегмент с модерната интерпретация на класическата концепция на Shooting-Brake, се подчертават от комфорта на возене, предлагането на място и гъвкавостта. Четирите странични врати и петте места за седене, както и гъвкаво използваемият багажник зад двете Split Doors отзад гарантират висока функционалност и характерното за MINI креативно оползотворяване на пространството. Типичната за марката пъргавина се гарантира от модерната гама от двигатели и висококачественото окачване на новото MINI Clubman. Предлага се избор между три бензинови и три дизелови двигателя с мощност от 75 кВт/102 к.с. до 141 кВт/192 к.с. (среден разход на гориво: 6,5 – 4,0 л/100 км; СО2 емисии: 147 – 105 г/км). Най-мощните бензинови и дизелови двигатели по желание могат да бъдат комбинирани и със задвижване на четирите колела ALL4. По-късно гамата от модели ще бъде допълнена с новия модел на екстремно спортното MINI John Cooper Works Clubman. Изразителен и мощен: нов, индивидуален дизайн на предната част Дизайнът на каросерията на новото MINI Clubman е стилен, индивидуален и ексклузивен. Неподражаемите му пропорции са резултат на типичната за MINI спортно и стегнато моделирана каросерия, динамично издължената линия на покрива и вертикалната задна част. В допълнение към това двете странично отварящи се Split Doors отзад му осигуряват уникалния с компактния сегмент статус на автомобил с 6 врати с великолепна гъвкавост благодарение на багажника, който в зависимост от нуждите може да увеличава от 360 до 1250 литра. Индивидуалната концепция на каросерията е комбинирана с типичните за марката дизайнерски елементи. Отпред това са преди всичко мощно изпъкналият преден капак, кръглите фарове, чиито рамки серийно са хромирани, а опционално в Piano Black, както и хексагоналния контур на радиаторната решетка. Най-впечатляващият дизайнерски елемент на новото MINI Clubman е оформената по нов начин радиаторна решетка, която вече включва и цялата броня. Мощно моделираните контури и новата структура на въздухозаборника придават особена индивидуалност на предната част. Радиаторната рамка е оградена от рамка, въздухозаборникът е разделен от шест черни хоризонтални пластини, които като опция могат да бъдат и хромирани. Специфичните елементи в предната част на моделите MINI Cooper S Clubman и MINI Cooper SD Clubman са хексагоналната структура вместо хоризонталните пластини и отделните хромирани пластини във въздухозаборника, както и разположената там хромирана емблема с червено „S“ в центъра. Гъвкаво осветяване, незаслепяващи дълги светлини: адаптивни LEDфарове с Matrix функция За характерната визия на предната част на новото MINI Clubman допринася и модифицираният дизайн на кръглите фарове. Серийните халогенни фарове вече са с рефлектор с увеличен размер и характерна черна бленда. Дневните светлини са интегрирани в габаритните светлини в долната част на предната броня. Опционалните LED фарове също са с нов дизайн. Модифицираното оформление включва LED модулите за късите и дългите светлини, които са с по-висока яркост, както и черната бленда. Белият светлинен пръстен около фаровете служи както като дневни светлини, така и като мигач. Като нова опция Адаптивните LED фарове се предлагат с Matrix функция за дългите светлини. Те предлагат подобна на инкрустация функция на светлините за завой и автоматично адаптират яркостта си към ситуацията на пътя. При движение в града, както и при влошена от метеорологичните условия видимост страничната област на пътното платно се осветява по-интензивно от светлините за завой с намалена яркост. При шофиране по магистрала обсегът на късите светлини може да бъде увеличен. Освен това Адаптивните LED фарове на новото MINI Clubman предлагат и автоматична, селективна функция за „маскиране“ на дългите светлини. Иновативната Matrix технология на дългите светлини позволява увеличаване на обсега, като в същото време се предотвратява заслепяването на останалите участници в движението. За тази цел дългите светлини са разделени на четири LED сегмента, които при скорости над 70 км/ч се активират и деактивират независимо един от друг, за да се адаптират към ситуацията на пътя. Когато предната камера на новото MINI Clubman регистрира движещ се в насрещната или в същата посока автомобил, пространството на пътя, където се намират те, се осветява само от късите светлини. Друга опция, предлагана на новото MINI Clubman, са LED фаровете за мъгла. Те са разположени на мястото на серийните габаритни светлини и като допълнителна функция са оборудвани с дневни светлини под формата на LED светлинен пръстен. Серийни LED задни светлини, опционално с Union Jack дизайн Новото MINI Clubman вече серийно е оборудвано с LED задни светлини. Оградените от хромирана рамка светлини са интегрирани в крилете на Split Doors. В комбинация с опционалните LED фарове респективно Адаптивни LED фарове хоризонтално насочените задни светлини са с нов дизайн, който подчертава британския произход на марката. Графичната структура на техните източници на светлина е в абстрактен Union Jack дизайн. С характерните си линии мотивът на британския флаг е неподражаем знак както през деня, така и през нощта. В оформените по нов начин задни светлини е интегрирана и спирачната светлина. Свежа визия с нови лакови покрития и Piano Black Exterieur Лаковите покрития за каросерията са разширени с три нови цветови варианти. Новото MINI Clubman вече може да бъде лакирано и в цветовете Indian Summer Red metallic, British Racing Green metallic или MINI Yours Enigmatic Black metallic. Като алтернатива на цвета на каросерията покривът и корпусите на външните огледала могат да бъдат черни, бели или сребристи. Освен това гамата от допълнително оборудване предлага и други нови възможности за индивидуализиране на външния дизайн. При опцията Piano Black Exterieur за MINI Cooper S Clubman и MINI Cooper SD Clubman рамките на фаровете, задните светлини, както и радиаторната решетка са в гланцирано черен цвят вместо хромирани. Нови алуминиеви джанти, спортно окачване със снижаване на каросерията В зависимост от варианта на модела новото MINI Clubman е оборудвано серийно с 16- респективно 17-инчови алуминиеви джанти. Като опция се предлагат 18- и 19-инчови алуминиеви джанти. Новост в програмата са 18-инчовите алуминиеви джанти в дизайнерските варианти Multiray Spoke 2-tone и MINI Yours British Spoke 2-tone, както и 19-инчовите алуминиеви джанти с дизайн John Cooper Works Circuit Spoke 2-tone. Новост в гамата от допълнително оборудване е спортното окачване включително снижаване на каросерията с 10 мм. С тази опция не само се повишава пъргавото поведение на пътя на новото MINI Clubman, но и още по-интензивно се подчертава спортното му излъчване. Друга опция е Адаптивното окачване. То предлага възможност за избор между две настройки на амортисьорите чрез опционалните MINI Driving Modes. По този начин в зависимост от ситуацията на пътя могат да бъдат активирани по-комфортни или по-спортни и директни реакции на амортисьорите. Задвижване: шест двигателя, опционално задвижване на четирите колела ALL4 Гамата от задвижвания на новото MINI Clubman включва два трицилиндрови и един четирицилиндров бензинови двигателя, както и един трицилиндров и два четирицилиндрови дизелови двигателя, които са оборудвани с най-новото поколение на технологията MINI TwinPower Turbo. По-късно програмата от модели ще бъде допълнена с новото MINI John Cooper Works Clubman. Върховият модел на семейството ще бъде оборудван серийно със задвижването на четирите колела ALL4. Като алтернатива на типичното за MINI предно задвижване системата ALL4 се предлага опционално за двата най-мощни варианта на модела MINI Cooper S и MINI Cooper SD. С бързото си и прецизно управление тя винаги осигурява ситуативно разпределение на мощността между предните и задните колела. За MINI One Clubman, MINI Cooper Clubman, MINI Cooper S Clubman и MINI One D Clubman като опция вместо серийната шестстепенна скоростна кутия се предлага седемстепенна трансмисия Steptronic с два съединителя. По желание за MINI Cooper S Clubman се предлага седемстепенна трансмисия Steptronic Sport, която се отличава с особено бързо превключване. Като опция MINI Cooper D Clubman може да бъде оборудвано с осемстепенна трансмисия Steptronic, която е част от серийното оборудване при MINI Cooper S Clubman ALL4, MINI Cooper SD Clubman и MINI Cooper SD Clubman ALL4, като при тези модели може опционално да бъде заменена с осемстепенна трансмисия Steptronic Sport. Новото MINI Clubman: Smart както никога досега и „always online“ Новото MINI Clubman серийно е оборудвано с монтирана в автомобила SIM карта, която отговаря на мобилния стандарт 4G. Благодарение на нея на разположение са Интелигентно аварийно телефонно обаждане с автоматична локализация и разпознаване на тежестта на инцидента, както и MINI TeleServices. В комбинация с опциите Connected Navigation и Connected Navigation Plus могат да бъдат ползвани услугите Real Time Traffic Information с данни за трафика в реално време, личният Concierge Service, интернет порталът MINI Online и подготовката за Apple CarPlay. Освен това чрез мобилната мрежа автоматично се актуализират навигационните карти в автомобила. Освен това актуалният ъпдейт на MINI Connected App предлага изключително разнообразие от дигитални услуги, с които планирането на мобилността може напълно да се интегрира в дигиталното всекидневие. Една от възможностите е изпращането на навигационните цели от смартфона към автомобила и получаване на указания за идеалния момент на потегляне, както и Remote Services. С тях водачът може да получи информация на дигиталното си устройство не само за местоположението на автомобила, за нивото на горивото и други детайли за статуса на автомобила, но и да активира от разстояние фаровете, клаксона, вентилацията, както и заключването и отключването на вратите.

Още по темата

0



копирано



1