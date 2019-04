Аякс отново дръпна пред ПСВ (видео)

Сръбският национал Душан Тадич беше в основата на домакинската победа на Аякс над Витес с 4:2 в среща от 32-ия кръг на Ередивизи. Крилото отбеляза два от головете за успеха на гранда от Амстердам, а другите попадения бяха дело на Хаким Зиеш и Матийс де Лихт.



Зиеш откри резултата в 41-ата минута след пас на Тадич. В началото на второто полувреме сърбинът покачи на 2:0 от дузпа. Малко по-късно Ласе Шьоне асистира на капитана Де Лихт за третия гол. В 66-ата минута Навароне Фоор се разписа за Витес, но в 80-ата Тадич вкара още една дузпа. Последния гол в мача реализира Усама Дарфалу.

