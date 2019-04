Остапенко отпадна в първия кръг в Щутгарт

Шампионката от "Ролан Гарос" за 2017 година Елена Остапенко отпадна в първия кръг на турнира на клей за жени в Щутгарт. В изцяло латвийски сблъсък от първия кръг Остапенко отстъпи с 2:6, 6:4, 0:6 пред поставената под номер 7 в основната схема Анастасия Севастова след час и 51 минути игра.

Във втория кръг Севастова ще играе с победителката от мача между Леся Цуренко (Украйна) и Лаура Зигемунд (Германия).

Anastasija Sevastova reaches the next round of the Porsche Tennis Grand Prix. She beats Jelena Ostapenko in three sets 6-2, 4-6, 6-0.#porschetennis #PTGP19 #centreofattraction pic.twitter.com/fvwECtHTlt