Алавес - Барса 0:0, следете тук!

Отборите на Алавес и Барселона играят при нулево равенство в среща от междинния 34-и кръг в Ла Лига. Суперзвездата Лионел Меси не е титуляр за гостите. Каталунският гранд е все по-близо до титлата в Ла Лига, а тази вечер ще търси трите точки срещу коравия баски тим, който се представя над очакванията, но в последните седмици записа серия от лоши резултати.

Меси получава почивка от старши треньора Ернесто Валверде, както и левият бек Жорди Алба. Артур и Клеман Лангле също започват на пейката. В предни позиции за Барса стартират Луис Суарес, Усман Дембеле и Филипе Коутиньо. Тримата в средата на терена са Карлес Алена, Серхио Бускетс и Артуро Видал, за когото стана ясно, че ще получи предложение за нов договор. Ляв бек вместо Алба е Сержи Роберто.

Lionel Messi starts on the bench for Barcelona!



Here is their team to face Alaves #AlavesBarca pic.twitter.com/9WlHIIBUJB