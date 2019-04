Водачът в половината на Григор Димитров отпадна в Барселона

Поставеният под номер 2 Александър Зверев (не)изненадващо отпадна още в първия си мач от тенис турнира от сериите АТР 500 в Барселона. Световният номер 3 бе сразен от Николас Яри с 6:3, 5:7, 6:7(5) за 2 часа и 35 минути игра на червените кортове в каталунската столица.

Зверев бе водач на половината, в която е Григор Димитров, като двамата можеше да се срещнат на осминафиналите. Българският състезател ще изиграе двубоя си от втория кръг в сряда срещу Фернандо Вердаско.

Digging DEEP.



Chile’s @NicoJarry saves match point as he defeats World No. 3 Sascha Zverev 3-6 7-5 7-6 in Barcelona #bcnopenbs pic.twitter.com/PugaUwXT5I