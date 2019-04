Дъстин Порие: Хабиб няма слабости, но ще му намеря такива

Временният шампион Дъстин Порие е готов да обедини титлите, когато през септември получи битка с Хабиб Нурмагомедов на UFC 241, което ще се проведе в Абу Даби. Очаква се двамата да са главна битка за събитието, което неслучайно ще се проведе в столицата на Обединените арабски емирства, защото в момента Нурмагомедов е голяма звезда там. Порие беше гост при Ейриъл Хелуани и реши да поговори за тази предстояща среща:

